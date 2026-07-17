Ieri in Campania | lauree false smantellato ateneo fantasma

Ieri in Campania sono state denunciate accuse di lauree false e smantellato un ateneo non registrato. La Guardia di Finanza di Avellino ha intensificato le operazioni contro illeciti economico-finanziari, continuando le attività di controllo e repressione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle indagini o sui soggetti coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 16 luglio 2026. Avellino. Prosegue l’incessante attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino a tutela della legalità e contro illeciti economico-finanziari. In particolare, i militari della Compagnia di Solofra (AV) hanno smascherato una donna residente in provincia, autoproclamatasi “maga”, che operava completamente in “nero”. (LEGGI QUI) Benevento. Benevento, secondo il dossier presentato da Legambiente, si conferma il capoluogo campano con la temperatura media estiva al suolo più elevata della regione, registrando nel decennio 2015–2025 una media costante di 41–42°C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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