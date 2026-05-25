Anzio-Nettuno case vacanze fantasma e carte clonate | smantellato un sodalizio criminale

Le forze di polizia hanno smantellato un'organizzazione criminale che gestiva case vacanze fantasma e utilizzava carte di credito clonate nella zona tra Anzio e Nettuno. Durante le operazioni, sono stati sequestrati numerosi dispositivi elettronici e documenti falsi. Sono state arrestate alcune persone coinvolte e sono in corso ulteriori accertamenti. L’attività ha portato alla distruzione di un sistema illecito che sfruttava strutture abbandonate e strumenti digitali fraudolenti.

Anzio, 25 maggio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal competente Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri, nei confronti di 17 soggetti indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere, utilizzo di carte di credito clonate, truffa e autoriciclaggio. Il provvedimento ha disposto 3 custodie cautelari in carcere nei confronti di due cittadini italiani e di un cittadino bielorusso, 2 arresti domiciliari a carico di un cittadino italiano e di un cittadino polacco, 6 obblighi di dimora nei comuni di residenza nei confronti di 6 cittadini italiani e 6 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di altrettanti cittadini italiani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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ANZIO/NETTUNO: CARTE CLONATE E CASE VACANZA FANTASMA

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