Negli ultimi vent’anni, sono stati individuati 459 individui con false lauree a Napoli, secondo le indagini. Per ottenere il titolo, si pagava una cifra di circa 1.500 euro per ogni anno accademico, secondo quanto riferito. Le indagini hanno rivelato che in alcuni casi l'università di riferimento non esisteva o non rilasciava i titoli. La pratica si svolgeva principalmente attraverso canali online e social network.

Per mettere le mani sul “pezzo di carta” bastava pagare. Il tariffario pubblicizzato sul web e sui social, del resto, era chiaro: 1.500 euro per ogni anno accademico. Dipendenti pubblici e privati, ma anche candidati a concorsi e procedure selettive, mettendo mano al portafogli accarezzavano così il sogno di un miglior punteggio in graduatoria o di un avanzamento. Le pergamene, le firme dei docenti, le foto di rito dopo la seduta pubblicate su Facebook e persino un inconsapevole testimonial d’eccezione, il comico Pippo Franco, sembravano una garanzia. Appunto, sembravano. La realtà, invece, è che decine di studenti si sono ritrovati nella rete della truffa delle lauree facili. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, l?affare delle false lauree in vent?anni 459 dottori: «Ma l?ateneo non c?era»

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