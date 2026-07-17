Mauro Icardi è attualmente senza squadra dopo aver terminato la sua esperienza con il Galatasaray, con cui ha segnato 77 gol in quattro stagioni. L’attaccante argentino, svincolato, sta valutando nuove opportunità e tra le opzioni ci sarebbero anche ritorni in Italia. Secondo alcuni bookmaker, potrebbe giocare in diversi club italiani, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali sulla sua destinazione futura.

Mauro Icardi cerca squadra. L'attaccante argentino ha chiuso la sua esperienza con il Galatasaray e adesso è svincolato: dopo quattro stagioni e 77 gol, l'ex Inter ha scelto di salutare Istanbul per valutare nuove opportunità. Le trattative per il rinnovo tra il classe '93 e il club turco non sono andate a buon fine, nonostante la sua ultima annata sia stata positiva in termini di numeri: 31 presenze con 14 reti e un assist in Super Lig, 10 gare in Champions (senza centri e passaggi vincenti). Intanto, in Serie A i club stanno già valutando l'affare: la Juve ci pensa, ma Icardi potrebbe far comodo pure a Roma, Como e Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Icardi senza squadra: e se tornasse in Italia? Ecco dove giocherà per i bookie

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