Il calciatore portoghese ha annunciato il desiderio di lasciare la squadra attuale. Le opzioni tra cui i bookmaker indicano diverse possibilità di trasferimento. Tra le destinazioni più quotate ci sono club di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Le trattative tra le parti sono ancora in corso, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. La sua volontà di cambiare squadra è stata ribadita attraverso dichiarazioni pubbliche negli ultimi giorni.

MILAN, ITALY - MAY 24: Rafael Leao of AC Milan Luka Modric after the Serie A match between AC Milan and Cagliari Calcio at Giuseppe Meazza Stadium on May 24, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco LuzzaniGetty Images) Il portoghese ribadisce di voler cambiare aria, ma quali sono le squadre interessate al suo acquisto? La storia tra Rafael Leao e il Milan sta finendo nel peggiore dei modi possibile. Dopo sette anni, uno Scudetto e una Supercoppa, ora il divorzio si profila come inevitabile. Nell'ultima di una serie di interviste rilasciate in patria, il portoghese ha ribadito tutta la delusione per gli ultimi mesi in rossonero, ribadendo la volontà di cambiare aria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao se ne va. Ma dove? Ecco tutte opzioni per i bookie

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#Leao a #RTP: Ho già conquistato ciò che ambivo a conquistare al #Milan. Nel calcio non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare via x.com

[MN] Rafael Leao, dopo essere stato licenziato da Cardinale, si è messo in vendita parlando senza freni: un caso emblematico della confusione che regna a Milano. Il caso Leao evidenzia la confusione a Milano: commenti incontrollati e un calo di valore. Ma a reddit

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