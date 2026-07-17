Mauro Icardi è ufficialmente svincolato dopo aver terminato il suo contratto con il Galatasaray. L’attaccante argentino, che ha segnato 77 gol in quattro stagioni con il club turco, ha lasciato Istanbul e sta cercando una nuova squadra. Le quote per il suo ritorno in Serie A indicano una possibile firma, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Mauro Icardi cerca squadra. L'attaccante argentino ha chiuso la sua esperienza con il Galatasaray e adesso è svincolato: dopo quattro stagioni e 77 gol, l'ex Inter ha scelto di salutare Istanbul per valutare nuove opportunità. Le trattative per il rinnovo tra il classe '93 e il club turco non sono andate a buon fine, nonostante la sua ultima annata sia stata positiva in termini di numeri: 31 presenze con 14 reti e un assist in Super Lig, 10 gare in Champions (senza centri e passaggi vincenti). Intanto, in Serie A i club stanno già valutando l'affare: la Juve ci pensa, ma Icardi potrebbe far comodo pure a Roma, Como e Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Icardi è svincolato: e se tornasse in Serie A? Ecco le quote

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Se Amadeus tornasse in radio?Dopo aver preso una pausa dalla televisione, si ipotizza che possa tornare a lavorare in radio, dove ha iniziato la carriera.

Icardi torna in Italia? Crollano le quote: per i bookie spunta una nuova ipotesiLe quote sui bookmaker indicano un possibile ritorno di Mauro Icardi in Italia, dopo anni di voci e trattative non concretizzate.

Temi più discussi: Icardi, idea low cost per la Serie A dopo l'addio al Galatasaray dell'ex bomber dell'Inter; I migliori svincolati; Calciomercato: Icardi è svincolato, occasione per la Serie A - bet365; Galatasaray-Icardi, è davvero finita: l’argentino è svincolato e torna nel mirino della Serie A!.

Nonostante il nuovo accostamento odierno, allo stato attuale non c’è nulla tra la #Juventus e #Icardi, attaccante svincolato. Vedremo se le cose evolveranno nelle prossime settimane, ma ad oggi la situazione è questa #calciomercato x.com

Icardi, da leggenda del Galatasaray al ritorno in Serie A: Maurito è ancora un goleador da grande squadra?Dopo 77 gol e sei trofei con il Galatasaray, Icardi è svincolato e torna nel radar della Serie A: tra età, ingaggio e qualità da bomber, i club italiani devono decidere se vale ancora la scommessa ... sport.virgilio.it

Icardi adesso è svincolato, il Galatasaray gli dice addio: Un amore così non si dimenticaMauro Icardi dice addio al Galatasaray: niente rinnovo con il club turco, saluta dopo 4 stagioni e da giocatore straniero più prolifico del Cimbom. Il messaggio dedicato Adesso è davvero ufficiale: Ma ... tuttomercatoweb.com