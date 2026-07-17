Icardi è svincolato | e se tornasse in Serie A? Ecco le quote

Da gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mauro Icardi è ufficialmente svincolato dopo aver terminato il suo contratto con il Galatasaray. L’attaccante argentino, che ha segnato 77 gol in quattro stagioni con il club turco, ha lasciato Istanbul e sta cercando una nuova squadra. Le quote per il suo ritorno in Serie A indicano una possibile firma, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

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Mauro Icardi cerca squadra. L'attaccante argentino ha chiuso la sua esperienza con il Galatasaray e adesso è svincolato: dopo quattro stagioni e 77 gol, l'ex Inter ha scelto di salutare Istanbul per valutare nuove opportunità. Le trattative per il rinnovo tra il classe '93 e il club turco non sono andate a buon fine, nonostante la sua ultima annata sia stata positiva in termini di numeri: 31 presenze con 14 reti e un assist in Super Lig, 10 gare in Champions (senza centri e passaggi vincenti). Intanto, in Serie A i club stanno già valutando l'affare: la Juve ci pensa, ma Icardi potrebbe far comodo pure a Roma, Como e Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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