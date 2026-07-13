Dopo aver dato spettacolo a Eugene strappando per un centimetro il record italiano alla madre Fiona May e venendo preceduta per un’incollatura solamente dalla campionessa olimpica e mondiale in carica Tara Davis-Woodhall, Larissa Iapichino ha già fissato il suo prossimo impegno agonistico in agenda e parteciperà alla tappa londinese della Diamond League. La nuova primatista tricolore di salto in lungo è iscritta al prestigioso meeting di Londra, in programma sabato 18 luglio e valevole come undicesimo atto della regular season del massimo circuito itinerante di atletica leggera. Ad oggi Iapichino è l’unica rappresentante italiana che figura nell’entry list preliminare della kermesse inglese, quando manca ormai meno di un mese al via dei Campionati Europei di Birmingham. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Larissa Iapichino attesa a Londra in Diamond League: nuovo banco di prova dopo il record italiano

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