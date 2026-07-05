Nella nona tappa della Diamond League, a Eugene, la 24enne Larissa Iapichino – già argento nel marzo scorso ai Mondiali indoor – ha battuto un record italiano e familiare nel salto in lungo, con la misura di 7.12 metri con vento nei limiti (1,8ms). Il primato era stato detenuto per 28 anni dalla madre della campionessa, Fiona May, che il 22 agosto 1998 a Budapest atterrò a 7.11. La vicecampionessa del mondo indoor nella serata di sabato ha superato la madre al primo salto, battendo il suo personale di 7.06 metri a Palermo, realizzato il 31 maggio 2025, e migliorando di 19 centimetri lo stagionale 2026 di Ancona al coperto. Iapichino, che ha chiuso la gara con altri tre nulli e un 6. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Larissa Iapichino batte il record italiano della madre Fiona May nel salto in lungo dopo 28 anni

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