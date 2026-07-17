I World Cup Ring sono l' ultimo step dell' americanizzazione dei Mondiali

Il World Cup Ring esiste ufficialmente da qualche ora, ed è probabilmente l'oggetto più eloquente uscito da questo Mondiale. Domenica, chi tra Spagna e Argentina alzerà la Coppa al MetLife Stadium riceverà anche un anello celebrativo, il primo della storia FIFA. Numerato, placcato, prodotto in 2026 esemplari (il richiamo all'anno del torneo è fin troppo didascalico), di cui solo 30 destinati alla squadra campione e i restanti 1996 messi in vendita per i tifosi come merchandising ufficiale. Su un lato il trofeo disegnato da Silvio Gazzaniga, sull'altro i dettagli della nazionale vincitrice. Capitano e ct riceveranno una versione provvisoria subito dopo la finale, quella vera arriverà dopo, personalizzata pezzo per pezzo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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