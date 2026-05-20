World Cup Here We Go | Leao festeggia la convocazione ai Mondiali ma prima c’è l’ultimo ballo con il Milan
Il calciatore ha condiviso sui social la sua felicità per essere stato scelto dal commissario tecnico per partecipare ai prossimi Mondiali. La convocazione arriva dopo una stagione in cui ha segnato diversi gol e ha contribuito alle vittorie della sua squadra. Tuttavia, prima di partire per il torneo internazionale, dovrà affrontare l'ultima partita con il club, prevista per domenica prossima. La squadra sta preparando l'incontro, che rappresenta il suo ultimo impegno prima della partenza.
Il Portogallo ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale che prenderà il via il prossimo 11 giugno nelle Americhe. Tra i 27 giocatori scelti dal CT Roberto Martinez c'è anche Rafael Leao. L'attaccante classe 1999 ha esordito con la Nazionale il 9 ottobre del 2021 e ha giocato da titolare la Coppa del Mondo del 2022 (2 gol contro Ghana e Svizzera) e l'Europeo del 2024. Complessivamente ha collezionato 43 apparizioni con la maglia rossoverde, segnando 5 reti e servendo 7 assist per i compagni. Per festeggiare la chiamata del CT Martinez al suo secondo Mondiale consecutivo, Leao ha pubblicato due foto su Instagram in cui indossa la divisa del Portogallo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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