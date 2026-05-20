World Cup Here We Go | Leao festeggia la convocazione ai Mondiali ma prima c’è l’ultimo ballo con il Milan

Il calciatore ha condiviso sui social la sua felicità per essere stato scelto dal commissario tecnico per partecipare ai prossimi Mondiali. La convocazione arriva dopo una stagione in cui ha segnato diversi gol e ha contribuito alle vittorie della sua squadra. Tuttavia, prima di partire per il torneo internazionale, dovrà affrontare l'ultima partita con il club, prevista per domenica prossima. La squadra sta preparando l'incontro, che rappresenta il suo ultimo impegno prima della partenza.

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