I volti nuovi del Grifone In difesa c’è Mannelli

Matteo Mannelli si è unito alla squadra nel reparto difensivo. Il nuovo acquisto si è aggregato alla rosa sotto la guida del tecnico Indiani. Il direttore generale Vetrini sta portando avanti il mercato con altri arrivi, mentre Mannelli si inserisce nel gruppo di giocatori a disposizione. La squadra si prepara alla prossima stagione con volti nuovi e un reparto difensivo rafforzato.

Prosegue il lavoro del direttore generale Filippo Vetrini e proseguono anche gli arrivi di giocatori in casa biancorossa. Agli ordini del tenico di mister Indiani è arrivato Matteo Mannelli. Classe 2005, fiorentino di nascita, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Mannelli è un difensore centrale, ma può essere impiegato come esterno sinistro basso. Nella passata stagione ha giocato in serie D con la maglia del Seravezza Pozzi. Un altro giovane che si accinge ad affronatre il mondo professionistico. "Sono molto felice di essere arrivato in una piazza importante come Grosseto – ha detto Mannelli –. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni e di iniziare questa nuova avventura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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