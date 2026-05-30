Volti nuovi e veterani | chi sono i nuovi consiglieri

Le elezioni amministrative hanno portato a Faenza un consiglio comunale più giovane di sempre, con una presenza significativa di volti nuovi e consiglieri con esperienza. La composizione attuale potrebbe variare se alcuni eletti saranno chiamati a ricoprire incarichi in Giunta, causando surroghe. La nuova assemblea riflette un mix di rappresentanti alle prime esperienze e veterani, senza ancora definire la composizione definitiva.

Volti nuovi e consiglieri d’esperienza. Le ultime elezioni amministrative regalano a Faenza il consiglio comunale anagraficamente più giovane di sempre, al netto delle surroghe nel caso in cui alcuni eletti saranno eventualmente chiamati a ricoprire un incarico in Giunta. Nella giornata di giovedì sono iniziate le procedure di notifica dell’incarico ai nuovi consiglieri. Tra gli eletti figurano tre dei quattro candidati sindaco: Massimo Isola (Pd), 51 anni, dal 2010 al 2020 vicesindaco e dal 2020 primo cittadino di Faenza. Poi Gabriele Padovani, fondatore di Area Liberale, 47 anni coltivatore diretto, e Claudio Miccoli, 71 anni, geologo ed ex funzionario della Regione, sostenuto da Lega, Forza Italia e Dc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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