Inter rivoluzione difesa | Chivu punta su nuovi volti e Martinez

L'Inter sta cercando un sostituto per il portiere Sommer, che ha lasciato la squadra. La società ha deciso di puntare su nuovi giocatori per rafforzare la linea difensiva, con particolare attenzione a inserire volti meno esperti. La scelta di chi prenderà il suo posto e i nuovi nomi che formeranno la linea arretrata sono ancora in fase di definizione. La squadra intende rinnovare il reparto difensivo dopo le partenze recenti.

Chi sostituirà Sommer tra i pali dopo la sua partenza?. Quali nuovi nomi comporranno il muro difensivo dopo le partenze?. Come cambierà la fascia dopo la cessione di Dumfries al Real?. Chi saranno i nuovi partner di Lautaro e Thuram in attacco?.? In Breve Dumfries parte per il Real Madrid per una cifra di 20 milioni di euro. Solet e Muharemovic sono obiettivi avanzati per sostituire Darmian, Acerbi e De Vrij. Manu Koné della Roma è il target per rinnovare il centrocampo. Clausola rescissoria di 80 milioni di euro fissata per Marcus Thuram. Il piano di Chivu per l’Inter: tra rivoluzione difensiva e nuovi innesti. L’Inter di Cristian Chivu si prepara a una stagione di profonda trasformazione dopo il doppio storico successo nazionale del 2025-26. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Quanto era bravo Chivu come giocatore per l'Inter? reddit

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