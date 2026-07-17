I commenti online su un ex calciatore di San Martino sono molto contrastanti. La telecronaca di un commentatore ha diviso gli utenti: alcuni apprezzano la passione e l’emozione trasmesse, altri criticano il tono troppo acceso, considerandolo eccessivo e confuso, con un record di decibel. Il dibattito tra i commentatori continua senza una posizione univoca, con opinioni divise sulla qualità e l’intensità della trasmissione.

Passione vera e sincera emozione da un lato, soliloquio eccessivo e confusionario (record di decibel incluso) dall’altro. Il dibattito è più che mai aperto. L’imputato del vero tribunale moderno (ossia i social network)? Il reggiano, di San Martino in Rio, Daniele Adani, attuale commentatore (l’ormai irrinunciabile seconda voce di telecronaca) per le competizioni calcistiche della Rai. L’enfasi con la quale Adani ha raccontato la semifinale dei Campionati del Mondo vinta con una strepitosa rimonta nei minuti finali dall’ Argentina sull’ Inghilterra, ha aumentato a dismisura le critiche allo stile del 52enne ex calciatore, ritenuto da molti esagerato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I suo commenti infiammano i social: la maggior parte degli utenti boccia l’ex calciatore di San Martino. La telecronaca di Adani divide: passione travolgente o sopra le righe?

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Lele Adani perde la voce: «Non ci credo», poi la telecronaca di Argentina-Inghilterra divide il webDurante la semifinale del Mondiale 2026 tra Argentina e Inghilterra, il commentatore ha perso la voce, esclamando «Non ci credo».