Fioccano critiche sulla telecronaca di Adani ma lo share premia la passione dell’ex calciatore che sta rivoluzionando il racconto sportivo

Dopo la semifinale del Mondiale ’26, la voce di Lele Adani si è fatta rauca, segno della passione con cui ha commentato la partita. L’ex calciatore ha elogiato Messi, che in sette minuti ha fornito due assist decisivi, capovolgendo il risultato contro l’Inghilterra. La telecronaca ha suscitato critiche, ma lo share televisivo ha premiato il suo stile coinvolgente, portando un pubblico più vasto e appassionato.

Alla fine della partita la voce è rauca, Lele Adani non ha retto a quel che ha combinato Messi in sette minuti, servendo due assist al bacio e ribaltando la semifinale del Mondiale ’26 contro l’Inghilterra. 40 anni fa Maradona ne servirono solo 4, sempre contro l’Inghilterra, in quella che fu la partita simbolo dell’intera carriera del numero dieci per eccellenza. Un passaggio ideale di consegne, dal cielo all’erba dell’Atlanta Stadium, in quella che potrebbe essere la penultima partita dell’unico giocatore dopo Maradona a farci venire il dubbio, perlomeno il dubbio, che Maradona potrebbe non essere il migliore di tutti i tempi palla al piede. 🔗 Leggi su Open.online

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