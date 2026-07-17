I rappresentanti della dirigenza sanitaria hanno incontrato ieri il presidente della Regione Campania. Durante l’incontro hanno discusso di questioni legate al settore e hanno espresso soddisfazione per il confronto. I sindacati chiedono ora decisioni chiare e tempi definiti per le prossime azioni. La riunione si è svolta nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di diverse sigle sindacali.

L’Intersindacale della dirigenza area sanità esprime soddisfazione per l’incontro svoltosi ieri pomeriggio con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Un confronto franco e proficuo, nel corso del quale sono state illustrate le principali criticità del Servizio sanitario regionale: dal personale alla programmazione, sino a liste d’attesa, pronto soccorso, assistenza territoriale, sicurezza e applicazione del contratto. «Abbiamo registrato attenzione e disponibilità all’ascolto. È un segnale positivo, che dovrà ora tradursi in scelte verificabili, risorse adeguate e tempi di attuazione definiti». All'incontro con il governatore erano presenti rappresentanze dell'Anaao Assomed, della Federazione Cimo-Fesmed, di Fassid, Aaroi-Emac, Fp Cgil, Fvm, Federazione Cisl Medici e Uil Fpl. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - I sindacati della dirigenza area sanità incontrano il presidente Fico: «Confronto proficuo. Ora scelte concrete e tempi certi»

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