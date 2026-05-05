Sanità privata e RSA UGL | Basta attese servono rinnovi e tempi certi
Il sindacato ha richiesto l’apertura immediata di un tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore della sanità privata e delle strutture residenziali assistenziali. La richiesta arriva in un momento in cui si evidenziano attese prolungate e mancanza di certezze sui tempi di rinnovo. La questione riguarda specificamente il rispetto delle scadenze contrattuali e la definizione di tempi certi per le future trattative.
Il sindacato chiede l’apertura immediata del tavolo di trattativa per il rinnovo del CCNL sanità privata e RSA. La UGL Salute esprime soddisfazione per il provvedimento adottato dalla Conferenza delle Regioni, che rappresenta un segnale politico rilevante e non più rinviabile rispetto a una condizione ormai insostenibile per migliaia di lavoratrici e lavoratori della sanità privata e delle RSA, da troppo tempo schiacciati da un blocco contrattuale che mortifica professionalità, diritti e dignità. “ E’ un passaggio importante, frutto anche della pressione e del lavoro costante svolto dalla UGL Salute al fianco degli operatori del settore, che...🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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