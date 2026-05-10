Sull’annoso e ancora irrisolto problema della sanità regionale interviene l’onorevole, Elisa Montemagni della Lega, richiamando l’attenzione sulla necessità di adottare decisioni concrete per affrontare le questioni attuali. La politica locale continua a discutere delle criticità del sistema sanitario, senza ancora trovare soluzioni definitive. La situazione rimane al centro del dibattito pubblico, mentre le parti coinvolte attendono interventi efficaci.

Sull’annoso e ancora irrisolto problema della sanità regionale interviene l’onorevole, Elisa Montemagni della Lega, che afferma: "E’ notorio, ahimè, come la sanità toscana sia costantemente in affanno ed i cittadini, ancora di più quelli delle aree interne, sono, pertanto, quotidianamente alle prese con insopportabili ed annosi disagi quando devono rapportarsi col servizio pubblico". Poi l’onorevole Elisa Montemagni punta i riflettori sulla situazione locale. "È il caso, ad esempio, delle criticità più volte rappresentate in Garfagnana e Valle del Serchio – spiega -, che soffrono in modo particolare a livello logistico e di strutture che rischiano di essere colpevolmente depotenziate".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sulla sanità servono scelte concrete". Montemagni (Lega) richiama Giani

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