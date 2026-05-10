Sulla sanità servono scelte concrete Montemagni Lega richiama Giani

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sull’annoso e ancora irrisolto problema della sanità regionale interviene l’onorevole, Elisa Montemagni della Lega, richiamando l’attenzione sulla necessità di adottare decisioni concrete per affrontare le questioni attuali. La politica locale continua a discutere delle criticità del sistema sanitario, senza ancora trovare soluzioni definitive. La situazione rimane al centro del dibattito pubblico, mentre le parti coinvolte attendono interventi efficaci.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sull’annoso e ancora irrisolto problema della sanità regionale interviene l’onorevole, Elisa Montemagni della Lega, che afferma: "E’ notorio, ahimè, come la sanità toscana sia costantemente in affanno ed i cittadini, ancora di più quelli delle aree interne, sono, pertanto, quotidianamente alle prese con insopportabili ed annosi disagi quando devono rapportarsi col servizio pubblico". Poi l’onorevole Elisa Montemagni punta i riflettori sulla situazione locale. "È il caso, ad esempio, delle criticità più volte rappresentate in Garfagnana e Valle del Serchio – spiega -, che soffrono in modo particolare a livello logistico e di strutture che rischiano di essere colpevolmente depotenziate".🔗 Leggi su Lanazione.it

sulla sanit224 servono scelte concrete montemagni lega richiama giani
© Lanazione.it - "Sulla sanità servono scelte concrete". Montemagni (Lega) richiama Giani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Precari Covid, Figuccia (Lega): "Servono risposte concrete per le stabilizzazioni"Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 ampliano la platea dei beneficiari e prorogano i termini per la maturazione dei requisiti fino...

Emergenza casa, Cesena Siamo Noi: "Poche risposte concrete. Servono scelte, non dichiarazioni di principio""Nel corso della serata pubblica del 19 febbraio a Ponte Abadesse, dedicata al tema dell’emergenza abitativa, è emerso con chiarezza quanto il...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web