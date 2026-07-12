I pronostici di domenica 12 luglio | Eliteserien Allsvenskan e Chinese Super League

I pronostici di domenica 12 luglio: giorno di sosta ai Mondiali, in campo Eliteserien, Allsvenskan e Chinese Super League Nonostante il Mondiale sia ancora in pieno svolgimento l’Eliteserien, il massimo campionato norvegese, è pronto a ripartire dopo un stop di un mese e mezzo. Ma dove ci eravamo lasciati? In cima alla classifica non c’è il favoritissimo BodøGlimt ma il Viking campione in carica, coi gialloneri costretti a inseguire, a -4 dalla capolista (che ha giocato pure una gara in meno). (Ansa Foto) – IlVeggente.it Non un avvio esaltante da parte della squadra di Kjetil Knutsen, che nell’ultima edizione della Champions League ha fatto la storia, arrivando a giocare gli ottavi della competizione regina dopo aver addirittura eliminato l’Inter nello spareggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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