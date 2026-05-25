I pronostici di lunedì 25 maggio | spareggio Bundesliga Eliteserien e altri campionati

Il 25 maggio si disputano diverse partite di calcio, tra cui uno spareggio in Bundesliga tra Paderborn e Wolfsburg. Sono in programma anche incontri in campionati come l'Eliteserien e altre competizioni nazionali. La giornata prevede vari incontri di rilievo, con diverse squadre che cercano di consolidare o migliorare la propria posizione in classifica. Gli incontri sono programmati nel pomeriggio e in serata, con orari variabili a seconda del campionato.

I pronostici di lunedì 25 maggio, c’è lo spareggio Paderborn-Wolfsburg per la Bundesliga, l’Eliteserien e altri campionati minori Terminati ieri i campionati di Serie A, Liga e Premier League, oggi ci sarà l’ultimo capitolo della Bundesliga con il Wolfsburg che dopo lo 0-0 della partita di andata si gioca la permanenza nella massima categoria tedesca contro il Paderborn. In caso di pareggio nei 90? le squadre andrebbero ai tempi supplementari (non vale la regola dei gol in trasferta), ed eventualmente ai calci di rigore. pronostici di lunedì 25 maggio: spareggio Bundesliga, Eliteserien e altri campionati (AnsaFoto) – Ilveggente.it Diciassette tiri totali, sei dei quali in porta, e oltre il 63% di possesso palla non sono bastati al Wolfsburg nella gara d’andata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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