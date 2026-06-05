I programmi TV di oggi 5 giugno 2026 | musica fiction e film

Notizia in breve

Oggi, 5 giugno 2026, sono trasmessi diversi programmi televisivi. Su Rai 1 va in onda “Campioni del mondo”, su Canale 5 si può vedere “L’erede” e su Italia 1 è programmata la fiction “Invasion”. Questi sono i principali contenuti in palinsesto, dedicati a musica, fiction e film.