I programmi TV di oggi 5 giugno 2026 | musica fiction e film
Oggi, 5 giugno 2026, sono trasmessi diversi programmi televisivi. Su Rai 1 va in onda “Campioni del mondo”, su Canale 5 si può vedere “L’erede” e su Italia 1 è programmata la fiction “Invasion”. Questi sono i principali contenuti in palinsesto, dedicati a musica, fiction e film.
Guida ai programmi TV del 5 giugno 2026: “Campioni del mondo” su Rai 1, “L’erede” su Canale 5, “Invasion” su Italia 1. La prima serata del 5 giugno offre su Rai 1 Campioni del mondo, Italia loves Unesco, un evento spettacolare dall’Arena di Verona. Su Canale 5 cresce l’attesa per L’erede, che entra nel vivo con nuovi colpi di scena. Italia 1 propone l’azione di Invasion – Sotto attacco, mentre Rete 4 conferma il suo pubblico fedele con Quarto Grado. Sky Cinema Uno risponde con la Prima TV Regretting You, un dramma familiare intenso e moderno. Non mancano le alternative per chi cerca cinema d’autore, come Gran Torino su Sky Cinema Collection, o l’animazione per tutta la famiglia con La strada per El Dorado su Sky Cinema Family. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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