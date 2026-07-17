I professori sono pagati troppo poco la scuola è stata dissacrata l’affondo di Dacia Maraini | Tante riforme sono state sbagliate

Notizia in breve

Dacia Maraini ha affermato che i professori sono pagati troppo poco e che la scuola è stata dissacrata. Ha criticato le riforme scolastiche, definendole sbagliate. Le sue dichiarazioni sono state fatte davanti a un pubblico di giovani durante il Giffoni Film Festival. La scrittrice ha espresso un giudizio netto sulle condizioni del sistema scolastico e sulla qualità delle politiche adottate negli ultimi anni.