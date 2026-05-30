Dacia Maraini | Non è possibile che gli insegnanti siano pagati meno di uno spazzino

Dacia Maraini ha espresso il suo disappunto riguardo al trattamento economico degli insegnanti, sottolineando che spesso vengono pagati meno di uno spazzino. Ha utilizzato il termine “sacralità” in senso civile, evidenziando la rilevanza sociale del ruolo degli insegnanti. La scrittrice ha commentato la questione dopo aver ricevuto una premiazione, evidenziando come questa disparità sia inaccettabile nel sistema attuale.

La parola che Dacia Maraini sceglie è “sacralità”. Non in senso religioso, ma civile. Ricevuta nella rubrica “I protagonisti” del canale YouTube di Orizzonte Scuola, la scrittrice ha riportato al centro del discorso pubblico una questione che spesso si fa fatica a pronunciare: la scuola italiana è stata desacralizzata, e questo sta distruggendo il futuro del Paese. “Quando non si crede al futuro del paese, la scuola diventa un posteggio”, ha detto senza giri di parole. Due sono i piani su cui, secondo Maraini, si consuma questa perdita di prestigio. Il primo è simbolico e culturale: il linguaggio manageriale ha sostituito quello educativo. “Chiamare il preside o la preside ‘dirigente’ è già un errore”, ha osservato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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