Dacia Maraini | I social sono manipolabili i libri no Per un pensiero complesso servono pagine non schermi

Dacia Maraini ha sottolineato che i social media sono facilmente manipolabili, mentre i libri non lo sono. Ha evidenziato come la velocità e la sintesi rappresentino ostacoli alla comprensione approfondita, portando a una perdita di pensiero complesso. La scrittrice ha anche avvertito che questa tendenza si sta diffondendo tra i giovani e nella scuola, favorendo un consumo rapido di informazioni e conoscenza.

La velocità è una trappola, la sintesi un’illusione. Ospite della rubrica “I protagonisti” curata da Francesco Bunetto, Dacia Maraini ha messo in guardia da una deriva che riguarda da vicino la scuola e i ragazzi: l’abitudine a consumare tutto in fretta, compresa la conoscenza. “In un mondo in cui tutto si consuma, la memoria muore”, ha detto la scrittrice. E senza memoria, ha aggiunto, non si costruisce futuro. Il bersaglio non è tanto la tecnologia in sé quanto l’idea che i social possano bastare. Maraini li ha definiti “manipolabili”, adatti alle piccole cose, alla comunicazione leggera, ma inadatti ad affrontare la complessità. “Se uno vuole entrare dentro un pensiero, sviluppare un pensiero complesso, deve leggere libri”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Credo Dacia Maraini abbia tutto il diritto di esprimere la sua opinione. E magari lo fa' meglio di tanto altri. Il guaio grosso è darle tanta rilevanza da farne un articolo in un (ex) prestigioso quotidiano. Spiega perché i media soccombono ai social x.com

Dacia Maraini: I social sono manipolabili, i libri no. Per un pensiero complesso servono pagine, non schermiLa velocità è una trappola, la sintesi un’illusione. Ospite della rubrica I protagonisti curata da Francesco Bunetto, Dacia Maraini ha messo in guardia da una deriva che riguarda da vicino la scuola ... orizzontescuola.it

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