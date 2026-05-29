Domenica 31 maggio, alla Fortezza Medicea di Arezzo, si svolge la quarta edizione di “Arezzo e le sue vallate”. L’evento prevede esposizioni e incontri con produttori locali, con aperture di stand e attività culturali. La manifestazione si svolge dalle 10 alle 20, con ingresso libero. La Fortezza sarà accessibile al pubblico tutto il giorno, senza necessità di prenotazione. Non sono previsti eventi di chiusura o chiusure temporanee.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Domenica 31 maggio 202 6 la Fortezza Medicea di Arezzo ospiterà la quarta edizione di “Arezzo e le sue vallate”, concorso di pittura estemporanea organizzato dall'associazione culturale Art-Ecò, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e il patrocinio della Provincia di Arezzo e della Fondazione Guido d’Arezzo. La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di vari sponsor privati, che dopo i successi delle passate edizioni hanno rinnovato il loro sostegno all’iniziativa. Anche quest’anno la fortezza cinquecentesca di Arezzo accoglierà artisti da tutta Italia, che dipingeranno gli scorci e i panorami più belli e significativi che si godono dai camminamenti della struttura difensiva e dalla zona del Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica 31 maggio la Fortezza Medicea di Arezzo ospita la quarta edizione di “Arezzo e le sue vallate”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Domenica 31 maggio la musica di Oida al Museo dell’olio di Monte San Savino per l’ultima data di “Arezzo Nascosta”Domenica 31 maggio si è svolto l’ultimo evento di “Arezzo Nascosta”, il progetto musicale promosso dall’OIDA Orchestra Instabile di Arezzo.

Proseguono gli appuntamenti della quarta edizione di “Arezzo Nascosta”Continua la quarta edizione di “Arezzo Nascosta”, con eventi in programma nella città e nei suoi quartieri.

Argomenti più discussi: Fortezza Medicea, pittori da tutta Italia per Arezzo e le sue vallate; Bollettino della viabilità n. 51 del 19.5.2026; Bellinzona Castles & GO 2026 – Risultati, Cantone Ticino (CH); L'agenda di Siena News - Due giorni tra street food e musica: appuntamento con SantagoSTREET.

Concorso di pittura Arezzo e le sue vallateDomenica 31 maggio 2026 la Fortezza Medicea di Arezzo ospiterà la quarta edizione di Arezzo e le sue vallate, concorso di pittura estemporanea organizzato dall'associazione culturale Art-Ecò, con il ... arezzonotizie.it