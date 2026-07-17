I luoghi d' Italia dove il cinema ci ha insegnato ad amare

Lo stesso accade con Roma, forse la città italiana che più di ogni altra il cinema ha trasformato in una metafora dell'amore. Ogni regista ha trovato una Roma diversa, ma tutte sembrano custodire la stessa promessa: quella che, da qualche parte, possa ancora esistere un incontro capace di cambiare tutto. Nelle terrazze de Le fate ignoranti, dove una famiglia può nascere anche senza legami di sangue, oppure nei tramonti sospesi de La grande bellezza, dove la città diventa essa stessa un amore impossibile da trattenere, a Roma non ci si limita a passeggiare: si ha sempre l'impressione di entrare dentro una scena già vista, come se il cinema avesse lasciato dietro di sé una traccia invisibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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