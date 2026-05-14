In un’intervista, una cantautrice racconta come la musica abbia influenzato la sua vita, insegnandole ad accettare anche il suo lato più caotico. Dalla musica pop al jazz, passando per temi come insicurezze, desiderio e libertà, l’artista condivide esperienze personali e riflessioni sulla propria crescita artistica. Tra aneddoti e momenti di introspezione, emerge il percorso di una creativa che ha trovato nel suo mestiere uno strumento di espressione e autoaccettazione.

C’è una linea sottile che attraversa tutta la musica di Elena Romano: quella che separa il desiderio dalla realtà, la fragilità dall’urgenza di esprimersi, l’intimità dalla necessità di trasformarla in linguaggio. In Sexting, il nuovo singolo realizzato insieme a JilHara, questa linea diventa ancora più evidente. Il brano racconta un amore sospeso, costruito dentro la distanza luminosa di uno schermo, dove i sentimenti si consumano tra immaginazione, attesa e bisogno di contatto. Ma dietro il tema contemporaneo del sexting, c’è anche qualcosa di più profondo: il desiderio di esplorare nuovi territori sonori e umani, senza rinunciare alla propria identità artistica.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elena Romano, l’intervista alla cantautrice: “La musica mi ha insegnato ad amare anche il mio caos”

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