Nel sumo, i lottatori raggiungono pesi molto elevati, senza suddivisioni in categorie di peso. La disciplina, che significa “strattonarsi l’un l’altro” in giapponese, si basa sulla stabilità e sulla forza. Tuttavia, un aumento dei problemi di salute tra i praticanti è stato segnalato, collegato ai pesi estremi. La mancanza di categorie di peso favorisce i rischi legati alla salute, con problemi cardiovascolari e altre complicazioni frequenti tra i lottatori.

Nel sumo la parola d’ordine è stabilità. Questa disciplina millenaria, il cui nome giapponese significa letteralmente “strattonarsi l’un l’altro”, non prevede categorie di peso come il pugilato o le arti marziali. Sul ring circolare, chiamato dohyo, un atleta di cento chili può trovarsi di fronte un colosso che sfiora i trecento. In un contesto simile, dove la vittoria si decide in pochi secondi e si ottiene atterrando l’avversario o spingendolo fuori dal perimetro, i chili in eccesso non sono un intralcio. Questi, in realtà, si trasformano in un formidabile vantaggio strategico. Perché il peso nei lottatori di sumo ha una certa rilevanza?. Una mole massiccia abbassa drasticamente il baricentro dell’atleta, rendendolo un blocco di granito difficilissimo da sradicare o sbilanciare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I lottatori di Sumo: tra pesi estremi e problemi di salute sempre più frequenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aprile 2026 tra record e anomalie climatiche: oceani sempre più caldi e fenomeni estremi in aumentoAd aprile 2026, il clima globale presenta segnali di forte cambiamento, con oceani che si scaldano sempre di più e un aumento di eventi meteorologici...

Bologna, Triggiani: "Aggressioni ai sanitari sempre più frequenti"In città, le aggressioni contro il personale sanitario sono in aumento, secondo quanto dichiarato dal coordinatore dei trasporti sanitari e di...

Si parla di: Yokozuna - Recensione in anteprima del gioco di Metamorph Games.

I lottatori di sumo: tra pesi estremi e problemi di salute sempre più frequentiNel sumo la parola d’ordine è stabilità. Questa disciplina millenaria, il cui nome giapponese ... msn.com

Video. I lottatori di sumo portano l'antica tradizione giapponese a LondraIl torneo porta a Londra 1.500 anni di tradizione del sumo, con lottatori che eseguono rituali e dimostrano la disciplina e la precisione che definiscono questo sport. La competizione è attesa da un ... it.euronews.com