Bologna Triggiani | Aggressioni ai sanitari sempre più frequenti

In città, le aggressioni contro il personale sanitario sono in aumento, secondo quanto dichiarato dal coordinatore dei trasporti sanitari e di emergenza della Croce Rossa. Egli ha affermato che episodi di violenza si verificano con maggiore frequenza negli ultimi tempi, coinvolgendo operatori di emergenza e sanitari sul campo. La situazione ha portato a una crescente preoccupazione tra gli addetti ai lavori, che attendono interventi per garantire maggiore sicurezza durante le operazioni di assistenza.

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Il coordinatore trasporti sanitari e di emergenza della Croce Rossa: "Speriamo che subentrino forme di tutela ulteriori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Triggiani: "Aggressioni ai sanitari sempre più frequenti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Abruzzo, 199 aggressioni ai sanitari: protesta a Pescara? Cosa scoprirai Perché il 70% delle aggressioni colpisce proprio il personale femminile? Come influiscono i disservizi ospedalieri sulla violenza... Modena: 464 aggressioni ai sanitari, il dato allarmanteLe strutture sanitarie della provincia di Modena hanno registrato 464 episodi di aggressioni contro il personale nell’ultimo anno, un dato che segna... Bologna, troupe del Tgr aggredita fuori dall'Ospedale Maggiore mentre raccoglieva interviste sui feriti di ModenaIl sindacato dei giornalisti Rai, Unirai-Figec, esprime solidarietà alla troupe della TGR Emilia-Romagna aggredita all’esterno dell’ospedale di Bologna da un gruppo di facinorosi che hanno inveito co ... gazzettadiparma.it Aggressione a Bologna: torna al pronto soccorso con un coltello e rifila calci e pugni ai sanitari. Condannato a 6 mesiFOLIGNANO Si è chiuso con una condanna il processo a carico di un 46enne residente a Folignano, finito a giudizio davanti al tribunale di Bologna per i gravi fatti avvenuti al pronto soccorso ... corriereadriatico.it