Ad aprile 2026, il clima globale presenta segnali di forte cambiamento, con oceani che si scaldano sempre di più e un aumento di eventi meteorologici estremi. Le condizioni di El Niño, previste nei prossimi mesi, contribuiscono a questa situazione, influenzando le temperature e i modelli atmosferici in tutto il mondo. Questi fenomeni hanno già portato a anomalie climatiche, evidenziando come il clima stia evolvendo in modo rapido e imprevedibile.

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© Lifeandnews.it - Aprile 2026 tra record e anomalie climatiche: oceani sempre più caldi e fenomeni estremi in aumento

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