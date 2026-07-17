Il 15 dicembre, durante una cena di Natale, Claudio Lotito ha fatto dichiarazioni che ora vengono messe a confronto con i dati ufficiali. Nei giorni successivi, sono emersi dettagli sui bilanci e le entrate del club, che non coincidono con quanto affermato. La discrepanza tra le parole e i numeri solleva dubbi sulla trasparenza delle comunicazioni. Le autorità competenti stanno analizzando i documenti finanziari per verificare eventuali anomalie o omissioni.

Seconda puntata del nostro viaggio tra le dichiarazioni di Claudio Lotito del 15 dicembre scorso, alla cena di Natale. L'obiettivo è sempre lo stesso: confrontare le sue parole con i numeri e i fatti arrivati dopo. Ieri i primi due punti, oggi altri tre. Domani la terza puntata. Svista o scelta consapevole? Il blocco dell'estate 2025 ha avuto anche una spiegazione di cassa. Alla presentazione di Sarri, il 25 luglio, Lotito la ridusse a una questione di calendario: sarebbe bastato spostare 3,6 milioni di costi al 5 aprile. Una svista, in sostanza, costata milioni e un'intera sessione di mercato. In una qualsiasi azienda il dirigente... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I conti di Lotito non tornano: svista o scelta consapevole?

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