Una scelta consapevole | così il 5x1000 può aiutare

Ogni anno, i contribuenti italiani possono decidere di destinare una parte delle proprie tasse a enti che operano nel sociale, nella cultura o nella ricerca scientifica e sanitaria attraverso il 5x1000. Questa scelta si effettua durante la dichiarazione dei redditi e permette di finanziare iniziative e progetti in diversi settori. La possibilità di destinare questa quota rappresenta un'opportunità di supporto diretto a enti e associazioni senza che comporti costi aggiuntivi per il contribuente.

Il 5x1000 rappresenta una quota dell’IRPEF che ogni contribuente può scegliere di destinare, al momento della dichiarazione dei redditi, a enti impegnati in ambito sociale, culturale o nella ricerca scientifica e sanitaria. Non è un’imposta aggiuntiva: si tratta semplicemente di una parte delle tasse già dovute allo Stato che può essere indirizzata secondo le proprie preferenze. Questo strumento nasce per sostenere il terzo settore e tutte quelle organizzazioni che operano a beneficio della collettività. Tra i destinatari rientrano enti di volontariato, realtà del terzo settore, istituti di ricerca, associazioni sportive dilettantistiche e, in alcuni casi, anche i comuni per specifiche attività sociali.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Una scelta consapevole: così il 5x1000 può aiutare Notizie correlate Leggi anche: Donare, scelta consapevole che può generare nuova vita Verso il referendum, "Una scelta consapevole per una giustizia più giusta": incontro alla FieraL’iniziativa si propone di offrire strumenti di approfondimento e criteri di valutazione per affrontare in maniera consapevole il tema della riforma... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 5x1000 ad AIDO: perché è così importante; Donazione di organi, tanti favorevoli e meno opposizioni rispetto alla media; Segundagenie. Intervista a Chicco Allotta; Crisi climatica, l’agroecologia come scelta consapevole. Le ragioni di una scelta consapevole per il no. Il portale della Diocesi Ambrosiana promuove l’evento per il referendumStando a quanto si legge nella presentazione sul sito, partecipano all’incontro Enzo Balboni, già docente di Diritto costituzionale alla Cattolica; Antonio D’Andrea, professore di Diritto ... ilgiornale.it Federsanità: Informare i cittadini verso una scelta consapevoleA maggio 2023 – a dieci anni dall’avvio in via sperimentale grazie proprio ad un progetto di Federsanità Nazionale in collaborazione con i Comuni di Perugia (Carta Identità Elettronica) e Terni ... quotidianosanita.it Donare il 5x1000 è una scelta consapevole. Farlo vuole dire dedicare un supporto e un pensiero, senza sforzi gravosi, a una causa comune, ossia quella dedita all'aiuto, alla persona e alla fragilità. Destinare il proprio 5x1000 ad Auser, vuol dire far parte della - facebook.com facebook