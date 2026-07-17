Molti americani continuano a credere a teorie del complotto su leader politici, nonostante le smentite ufficiali. La forte polarizzazione politica alimenta questa sfiducia e spinge milioni di persone a fidarsi esclusivamente delle notizie provenienti dalla propria parte. Questa situazione evidenzia come la divisione politica continui a influenzare la percezione pubblica e a ostacolare un’informazione obiettiva.

Non servono le smentite, la polarizzazione spinge milioni a credere solo alle informazioni che arrivano dalla propria parte politica. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - I complotti su McConnell e Graham raccontano l’America senza fiducia

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