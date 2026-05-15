Margo ha problemi di soldi | Nick Offerman e Thaddea Graham ci raccontano il lato umano della serie

Abbiamo incontrato gli attori Nick Offerman e Thaddea Graham, interpreti di Jinx e Susie nella serie disponibile su Apple TV. Durante l'intervista, hanno parlato delle sfide legate alla realizzazione dello show e di come i loro personaggi si confrontano con situazioni di difficoltà economica. Entrambi hanno condiviso alcuni dettagli sul processo di adattamento e sul rapporto che si sviluppa tra i due personaggi nel corso delle puntate. La conversazione ha offerto uno sguardo diretto sulla produzione e sui temi affrontati.

Abbiamo incontrato Nick Offerman e Thaddea Graham, interpreti rispettivamente di Jinx e Susie in Margo ha problemi di soldi, facendoci raccontare i segreti dell'adattamento e il legame tra i personaggi della serie Apple TV. Sul fronte seriale Apple TV non sta sbagliando un colpo: dalla penultima stagione di For All Mankind alla recente folgorante Widow's Bay, passando però per una produzione dal gran cast e un enorme cuore come Margo ha problemi di soldi, che ci immerge nella quotidianità di una ragazza che diventa madre single e deve inventarsi un modo per poter andare avanti e guadagnarsi da vivere. Una serie che ci ha colpiti, ma che sta conquistando anche il pubblico, come dimostra il recente rinnovo per una seconda stagione che ci farà gustare altre interessanti (dis)avventure della protagonista interpreta da Elle Fanning . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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