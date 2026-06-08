Un uomo con un tatuaggio delle SS sul petto ha annunciato la sua candidatura come candidato “canaglia” democratico. La notizia ha suscitato scalpore negli Stati Uniti, dove i democratici puntano alla rinascita politica con questa scelta. L’individuo ha trascorso 18 anni con il tatuaggio visibile e ora si presenta come figura politica, dividendo l’opinione pubblica e creando divisioni nel panorama politico nazionale.

New York, 8 giugno 2026 - Per quanto possa sembrare assurdo, i democratici americani puntano la loro rinascita su un uomo che per 18 anni si è tenuto un tatuaggio delle SS sul petto. Si chiama Graham Platner e oggi una sua vittoria nelle primarie democratiche del Maine per un posto al Senato potrebbe essere l'inizio di una nuova fase per l'Asinello. Le primarie sono le elezioni interne con cui i sostenitori di un parti­to scelgono il proprio candidato ufficiale per la sfida di novembre coi repubblicani, quella in cui si decide chi siederà davvero a Washington. In uno scenario politico tradizionale, la sola presenza di una simbologia nazista avrebbe cancellato qualsiasi carriera sul nascere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da marine con le SS tatuate sul petto a candidato “canaglia” democratico. Così Graham Platner spacca l’America

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