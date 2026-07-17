I Chiefs hanno annunciato l’evento “A La Playa” per la prossima estate, dedicato al football locale. La società ha concluso la stagione sportiva e ora si concentra sull’organizzazione dell’attività estiva, considerata un appuntamento stabile nel calendario della squadra. L’obiettivo è mantenere questa tradizione anche nel 2026. La manifestazione si svolge sulla spiaggia e coinvolge giocatori e appassionati di football della zona.

L’arrivo dell’estate, per il football ravennate, significa una sola cosa: Chiefs A La Playa. Conclusa sul campo la stagione agonistica, l’attenzione della società romagnola si è subito rivolta all’organizzazione di quello che ormai è uno dei suoi cavalli di battaglia, e che punta a lasciare il segno anche nel 2026. L’evento è cresciuto nel corso degli anni, diventando ormai una tradizione dell’estate ravennate e un appuntamento imperdibile per gli amanti del Flag Football, la variante del football senza contatto fisico, ma tanto divertimento. La scorsa stagione, il Chiefs A La Playa ha fatto registrare numeri davvero significativi, con circa 300 atleti attivi durante il weekend, provenienti da diverse regioni d’Italia e anche dall’estero, e ben 26 squadre partecipanti, di cui 4 composte di Under 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Chiefs a La Playa. Marina è pronta

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