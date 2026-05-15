Cagliari | 300 nuovi posti letto e il recupero del Silos in La Playa

A Cagliari sono stati annunciati 300 nuovi posti letto e il recupero del Silos in zona La Playa. Restano però alcune questioni aperte, come il modo in cui i nuovi volumi potranno compensare il vincolo sul Silos e le ragioni che hanno portato il Ministero della Cultura a bloccare la demolizione dell’edificio. Queste decisioni influenzano i piani di sviluppo dell’area e le future modalità di utilizzo degli spazi. La discussione si concentra sulle modalità di integrazione tra nuovi interventi e vincoli storici.

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