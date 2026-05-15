Cagliari | 300 nuovi posti letto e il recupero del Silos in La Playa

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cagliari sono stati annunciati 300 nuovi posti letto e il recupero del Silos in zona La Playa. Restano però alcune questioni aperte, come il modo in cui i nuovi volumi potranno compensare il vincolo sul Silos e le ragioni che hanno portato il Ministero della Cultura a bloccare la demolizione dell’edificio. Queste decisioni influenzano i piani di sviluppo dell’area e le future modalità di utilizzo degli spazi. La discussione si concentra sulle modalità di integrazione tra nuovi interventi e vincoli storici.

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? Domande chiave Come faranno i nuovi volumi a compensare il vincolo sul Silos?. Perché il Ministero della Cultura ha bloccato la demolizione del vecchio impianto?. Quali strade di Cagliari riceveranno i prossimi interventi di manutenzione straordinaria?. Come cambierà la gestione dei fondi regionali per completare il campus?.? In Breve Piano da 25 milioni di euro per il polo universitario in viale La Playa.. Restauro conservativo del Silos Nuovo dopo il Decreto 40 del Ministero della Cultura.. Manutenzioni straordinarie per oltre 23 milioni di euro in diverse zone di Cagliari.. Mensa di Monserrato operativa a pieno regime dal 14 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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