L’attesa è finalmente finita e Milano si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati e influenti della musica internazionale del momento: Bad Bunny. Venerdì 17 luglio 2026 segna il debutto delle due uniche date italiane del suo attesissimo DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, un appuntamento che promette di trasformare l’ Ippodromo SNAI La Maura in un vero e proprio spettacolo a cielo aperto. Dopo il successo delle tappe europee, il cantante portoricano arriva nel nostro Paese con una produzione imponente, una scenografia sorprendente e una scaletta ricca di hit che hanno già fatto ballare milioni di fan in tutto il mondo. Bad Bunny in concerto a Milano: grande attesa tra i fan. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Bad Bunny conquista Milano, la scaletta ufficiale del 17 e 18 luglio

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Bad Bunny ha trasformato il Super Bowl in un manifesto latino

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