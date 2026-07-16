Sinner uno di noi | il n1 ‘irriconoscibile’ al banco dei formaggi diventa virale sui social

Da sportmediaset.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina, Jannik Sinner si è recato in incognito in un supermercato di Palau, presentandosi senza riconoscimenti pubblici. Il tennista, numero uno al mondo, è stato visto al banco dei formaggi con occhiali e cappello, tentando di passare inosservato. La scena è diventata virale sui social. Nessun ufficiale o rappresentante ha confermato l’identità dell’uomo, ma testimoni lo hanno riconosciuto come il giocatore.

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Non bastano un paio di occhiali e un cappello se sei il numero uno del mondo e lo sportivo più famoso d'Italia. Come riporta “La Nuova Sardegna”, questa mattina Jannik Sinner si è presentato 'in incognito' in un supermercato di Palau. Ha fatto la spesa come un qualsiasi turista, poi una ragazza davanti al banco dei formaggi lo ha riconosciuto e fotografato e in men che non si dica, la foto è diventata virale sui social scatenando i commenti di molti utenti: "Come uno di noi", "Vai tranquillo, i formaggi sardi sono tutti buoni", "L’ispettore Clouseau in incognito". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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