Sinner uno di noi | il n1 ‘irriconoscibile’ al banco dei formaggi diventa virale sui social

Questa mattina, Jannik Sinner si è recato in incognito in un supermercato di Palau, presentandosi senza riconoscimenti pubblici. Il tennista, numero uno al mondo, è stato visto al banco dei formaggi con occhiali e cappello, tentando di passare inosservato. La scena è diventata virale sui social. Nessun ufficiale o rappresentante ha confermato l’identità dell’uomo, ma testimoni lo hanno riconosciuto come il giocatore.

Non bastano un paio di occhiali e un cappello se sei il numero uno del mondo e lo sportivo più famoso d'Italia. Come riporta “La Nuova Sardegna”, questa mattina Jannik Sinner si è presentato 'in incognito' in un supermercato di Palau. Ha fatto la spesa come un qualsiasi turista, poi una ragazza davanti al banco dei formaggi lo ha riconosciuto e fotografato e in men che non si dica, la foto è diventata virale sui social scatenando i commenti di molti utenti: "Come uno di noi", "Vai tranquillo, i formaggi sardi sono tutti buoni", "L’ispettore Clouseau in incognito". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - “Sinner uno di noi”: il n.1 ‘irriconoscibile’ al banco dei formaggi diventa virale sui social

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