Guerra dei lettini in Grecia | sveglie alle 4 del mattino asciugamani ovunque L’addetto alla piscina che libera le postazioni occupate abusivamente diventa un eroe sui social
In Grecia si registrano scene di occupazione di lettini in spiaggia già alle 4 del mattino, con asciugamani posizionati ovunque. Un addetto alla piscina che rimuove le occupazioni abusive è diventato protagonista sui social media. La cosiddetta “guerra dei lettini” è presente anche in Spagna, dove si verificano corse all’alba e discussioni tra bagnanti. La tendenza si diffonde ora in altre località mediterranee, senza segnalare interventi ufficiali o modifiche nelle normative locali.
La “guerra dei lettini” non conosce tregua. Dopo la Spagna, dove tra corse all’alba e liti social il fenomeno è ormai diventato un caso nazionale, il trend sbarca ufficialmente anche in Grecia. E stavolta non si parla solo di TikTok virali e turisti inferociti: ci è finito di mezzo pure un tribunale. Tutto parte lo scorso maggio all’isola greca di Kos. Un turista tedesco, in vacanza con moglie e due figli in un resort da 7mila euro a settimana, si è ritrovato ogni giorno nella stessa scena: lettini “prenotati” con asciugamani fin dalle prime luci dell’alba, ma lasciati vuoti per ore. Lui si svegliava alle 6 per provare a conquistarne uno, ma spesso senza successo, con i figli costretti a stendersi per terra pur di stare vicino alla piscina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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