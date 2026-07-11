In Grecia si registrano scene di occupazione di lettini in spiaggia già alle 4 del mattino, con asciugamani posizionati ovunque. Un addetto alla piscina che rimuove le occupazioni abusive è diventato protagonista sui social media. La cosiddetta “guerra dei lettini” è presente anche in Spagna, dove si verificano corse all’alba e discussioni tra bagnanti. La tendenza si diffonde ora in altre località mediterranee, senza segnalare interventi ufficiali o modifiche nelle normative locali.

La “guerra dei lettini” non conosce tregua. Dopo la Spagna, dove tra corse all’alba e liti social il fenomeno è ormai diventato un caso nazionale, il trend sbarca ufficialmente anche in Grecia. E stavolta non si parla solo di TikTok virali e turisti inferociti: ci è finito di mezzo pure un tribunale. Tutto parte lo scorso maggio all’isola greca di Kos. Un turista tedesco, in vacanza con moglie e due figli in un resort da 7mila euro a settimana, si è ritrovato ogni giorno nella stessa scena: lettini “prenotati” con asciugamani fin dalle prime luci dell’alba, ma lasciati vuoti per ore. Lui si svegliava alle 6 per provare a conquistarne uno, ma spesso senza successo, con i figli costretti a stendersi per terra pur di stare vicino alla piscina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra dei lettini in Grecia: sveglie alle 4 del mattino, asciugamani ovunque. L’addetto alla piscina che libera le postazioni occupate abusivamente diventa un “eroe” sui social

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