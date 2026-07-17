Il consiglio comunale ha approvato ieri una variante agli strumenti urbanistici per il progetto di riqualificazione dell’area ex Carni nella pialassa Piomboni. L’intervento prevede la realizzazione di una banchina attrezzata nell’area, situata nel porto di Ravenna. La modifica urbanistica è finalizzata a ottenere l’intesa tra Stato e Regione per l’approvazione del progetto.

È stata approvata ieri dal consiglio comunale la variante agli strumenti urbanistici finalizzata all’ottenimento dell’intesa Stato-Regione per l’approvazione del progetto di riqualificazione dell’area ex Carni nella pialassa Piomboni nel porto di Ravenna. L’obiettivo finale è quello di creare un hub per la costruzione di impianti industriali modulari trasportabili via mare in una superficie non inferiore a 12mila metri quadrati. L’area, attualmente in stato di inutilizzo, è stata data in concessione demaniale marittima al Consorzio Adriatico a seguito della procedura ad evidenza pubblica dell’Autorità Portuale, e ora necessita di interventi strutturali ed infrastrutturali preliminari, volti a garantirne l’operatività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hub in pialassa Piomboni. Nell’area ex Carni in arrivo una banchina attrezzata

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