Nuovi appartamenti e un' area verde attrezzata | ecco come cambia una via di Milano
In via dei Ciclamini 3 a Milano, si stanno costruendo nuovi appartamenti e un’area verde attrezzata. La Giunta comunale ha approvato la convenzione per un complesso residenziale, segnando un intervento di rigenerazione urbana nel Municipio 6. La zona vedrà l’insediamento di nuove abitazioni e spazi verdi destinati a uso pubblico. L’intervento prevede la realizzazione di strutture abitative e di aree dedicate al relax e alla socializzazione.
Un nuovo tassello si aggiunge alla rigenerazione urbana del Municipio 6. La Giunta comunale di Milano ha approvato lo schema di convenzione per la nascita di un nuovo complesso residenziale in via dei Ciclamini 3. Un intervento che non si limiterà alla sola edilizia privata, ma che porterà con sé. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Vendesi Appartamento come Nuovo CLASSE A2, Santa Maria a Monte, Frazione di Ponticelli
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