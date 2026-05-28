Nuovi appartamenti e un' area verde attrezzata | ecco come cambia una via di Milano

Notizia in breve

In via dei Ciclamini 3 a Milano, si stanno costruendo nuovi appartamenti e un’area verde attrezzata. La Giunta comunale ha approvato la convenzione per un complesso residenziale, segnando un intervento di rigenerazione urbana nel Municipio 6. La zona vedrà l’insediamento di nuove abitazioni e spazi verdi destinati a uso pubblico. L’intervento prevede la realizzazione di strutture abitative e di aree dedicate al relax e alla socializzazione.