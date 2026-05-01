Addio a Giuseppe Montanari Guardiano della pialassa Piomboni Lasciò il lavoro in banca per pescare

È deceduto all’età di 85 anni Giuseppe Montanari, noto come uno degli ultimi guardiani della pialassa Piomboni. Dopo aver lasciato il lavoro in banca, aveva scelto di dedicarsi alla pesca. Montanari è stato coinvolto nelle proteste contro i lavori avviati nel 2011 nella zona della valle a destra del Candiano, dove ha rappresentato una voce significativa nel movimento di opposizione. La sua figura è stata legata alla tutela di quell’area durante le trasformazioni industriali.

Era uno degli ultimi ‘guardiani’ della pialassa Piomboni, uno degli ultimi testimoni viventi della trasformazione industriale della ‘valle’ in destra del Candiano: Giuseppe Montanari, vessillo della contestazione dei lavori che, iniziati nel 2011, sono ancora in corso, è morto all’età di 85 anni. I funerali si sono svolti ieri. Montanari, che abitava a Marina di Ravenna, aveva fatto una drastica scelta di vita nel 1979: si licenziò dalla banca in cui lavorava da 15 anni e si diede alla pesca, prima a Policoro, in Basilicata, poi in pialassa. "Vuol mettere lavorare in banca e invece tirare su la rete ogni mattina piena di pesce? Sa, avevo letto Eric Fromm, ‘Avere o essere?’, scelsi di essere pescatore piuttosto che avere lo stipendio fisso dalla banca!" spiegava la sua decisione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giuseppe Montanari. Guardiano della pialassa Piomboni. Lasciò il lavoro in banca per pescare Notizie correlate La casa di Mauro Morandi sarà distrutta: addio al rifugio del guardiano della "spiaggia rosa"Cancellato il simbolo di 32 anni di custodia solitaria da parte del modenese scomparso un anno fa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Addio a Giuseppe Montanari. Guardiano della pialassa Piomboni. Lasciò il lavoro in banca per pescare; Addio al professor Federico Montanari: cultura trevigiana in lutto; Federico Montanari è morto, scuola e cultura in lutto per il professore. Addio a Giuseppe Montanari. Guardiano della pialassa Piomboni. Lasciò il lavoro in banca per pescareAveva 85 anni ed era uno degli ultimi testimoni della trasformazione industriale della valle in destra Candiano. Viveva a Marina di Ravenna e contestava i lavori ambientali di separazione dell’area po ... ilrestodelcarlino.it