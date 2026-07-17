Impegnata in questi giorni a teatro con L’Attrice, spettacolo dedicato alla vita di Angelica Pavan e in scena nell’ambito della Milanesiana, Cristiana Capotondi continua a dividersi tra palcoscenico e cinema dopo oltre trent’anni di carriera. Un percorso costellato di successi professionali, ma anche di importanti cambiamenti sul piano personale. Il momento più sorprendente della sua vita privata risale al 16 settembre 2022, quando l’attrice annunciò la nascita della figlia Anna. Nella stessa occasione rese noto che la relazione con lo storico compagno Andrea Pezzi si era conclusa l’anno precedente e spiegò che il padre biologico della bambina era un’altra persona, la cui identità ha sempre scelto di mantenere lontana dai riflettori. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho incontrato Anna quando ero pronta” Cristiana Capotondi sulla maternità e la famiglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Avrei potuto benissimo fare la madre a 20 anni, o a 35, ma non è capitato. Ho avuto Anna a 42 anni, certo è faticoso ma ero pronta. Suo padre? Non stiamo più insieme ma lui è molto presente”: così Cristiana CapotondiCristiana Capotondi ha commentato di aver avuto sua figlia a 42 anni, sottolineando di essere pronta nonostante le difficoltà.

Cristiana Capotondi: «Il padre di mia figlia e io non siamo più insieme, ma Anna ha una grande famiglia allargata. Sono diventata madre a 42 anni, ed era il momento giusto per me»A quattro anni dalla nascita della figlia, l’attrice ha spiegato che non vive più con il padre, ma lui è molto presente nella vita della bambina.

Temi più discussi: Cristiana Capotondi: Il padre di mia figlia e io non siamo più insieme, ma Anna ha una grande famiglia allargata. Sono diventata madre a 42 anni, ed era il momento giusto per me; Cristiana Capotondi: Troppo seria, ho perso l'infanzia. Da bambina non mi sentivo bella e stimata, recitare è stato il mio riscatto; Cristiana Capotondi: Non sto più con il padre di mia figlia, siamo una famiglia allargata; Cristiana Capotondi: Da bambina mi sentivo brutta. Il padre di mia figlia? Non stiamo più insieme ma lui è molto presente.

Ho incontrato Anna nel momento in cui ero pronta - 3/3L’incontro con la figlia ha rappresentato per l’attrice una vera e propria rivoluzione interiore, ridefinendo il suo rapporto con il tempo e con gli altri. Un’evoluzione che, a detta di Capotondi, sar ... ilfattoquotidiano.it

Ho incontrato Anna quando ero pronta Cristiana Capotondi sulla maternità e la famigliaL'attrice ha avuto la figlia a 42 anni, un'età che definisce perfetta per se stessa, e afferma: 'Anna vive in una grande famiglia allargata'. gravidanzaonline.it