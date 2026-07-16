Cristiana Capotondi | Il padre di mia figlia e io non siamo più insieme ma Anna ha una grande famiglia allargata Sono diventata madre a 42 anni ed era il momento giusto per me

Da vanityfair.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A quattro anni dalla nascita della figlia, l’attrice ha spiegato che non vive più con il padre, ma lui è molto presente nella vita della bambina. Ha dichiarato di essere diventata madre a 42 anni e di aver scelto un percorso familiare non convenzionale, con una grande famiglia allargata. In un’intervista ha aggiunto che, nonostante la separazione, il padre di sua figlia mantiene un ruolo importante.

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A distanza di quattro anni, Cristiana Capotondi ha affrontato il tema in un'intervista rilasciata al Corriere, in cui ha raccontato la sua esperienza di famiglia non convenzionale: «Il padre di mia figlia ed io non siamo più legati, ma lui è molto presente. Anna ha una grande famiglia allargata, in cui ci sono i parenti, mia mamma purtroppo è mancata da qualche anno, le mie amiche e i miei amici. Ha molti riferimenti, alcuni non condividono con lei il sangue, ma bisogni e affetti». L'attrice ha poi allargato lo sguardo alla società contemporanea e ai suoi limiti, legati a uno stereotipo di famiglia tradizionale, etero e benpensante, e al modo in cui il coraggio di tante donne ne sta erodendo i bordi: «La società però ha fatto passi in avanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Cristiana Capotondi: «Il padre di mia figlia e io non siamo più insieme, ma Anna ha una grande famiglia allargata. Sono diventata madre a 42 anni, ed era il momento giusto per me»
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Cristiana Capotondi parla della maternità e del padre di sua figlia

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