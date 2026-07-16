A quattro anni dalla nascita della figlia, l’attrice ha spiegato che non vive più con il padre, ma lui è molto presente nella vita della bambina. Ha dichiarato di essere diventata madre a 42 anni e di aver scelto un percorso familiare non convenzionale, con una grande famiglia allargata. In un’intervista ha aggiunto che, nonostante la separazione, il padre di sua figlia mantiene un ruolo importante.

A distanza di quattro anni, Cristiana Capotondi ha affrontato il tema in un'intervista rilasciata al Corriere, in cui ha raccontato la sua esperienza di famiglia non convenzionale: «Il padre di mia figlia ed io non siamo più legati, ma lui è molto presente. Anna ha una grande famiglia allargata, in cui ci sono i parenti, mia mamma purtroppo è mancata da qualche anno, le mie amiche e i miei amici. Ha molti riferimenti, alcuni non condividono con lei il sangue, ma bisogni e affetti». L'attrice ha poi allargato lo sguardo alla società contemporanea e ai suoi limiti, legati a uno stereotipo di famiglia tradizionale, etero e benpensante, e al modo in cui il coraggio di tante donne ne sta erodendo i bordi: «La società però ha fatto passi in avanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cristiana Capotondi: «Il padre di mia figlia e io non siamo più insieme, ma Anna ha una grande famiglia allargata. Sono diventata madre a 42 anni, ed era il momento giusto per me»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cristiana Capotondi parla della maternità e del padre di sua figlia

Notizie e thread social correlati

Cristiana Capotondi: “Io e il padre di mia figlia non stiamo più insieme”L’attrice ha annunciato che lei e il padre di sua figlia non sono più insieme, a quattro anni dalla nascita della bambina.

Cristiana Capotondi parla del padre di sua figlia: “Non stiamo più insieme, ma è molto presente”Cristiana Capotondi ha rivelato che il padre di sua figlia non vive più con lei, ma è molto presente nella vita della bambina.

Temi più discussi: Cristiana Capotondi parla del padre di sua figlia: Non stiamo più insieme, ma è molto presente; Cristiana Capotondi, la confessione sul padre di sua figlia Anna: È molto presente. E sulla famiglia allargata...; Cristiana Capotondi: Il padre di mia figlia ed io non siamo più legati; Cristiana Capotondi: Da bambina mi sentivo brutta. Il padre di mia figlia? Non stiamo più insieme ma lui è molto presente.

Cristiana Capotondi, la confessione sul padre di sua figlia Anna: È molto presente. E sulla famiglia allargata...Cristiana Capotondi parla per la prima volta della separazione dal padre di sua figlia e racconta il modello di famiglia allargata costruito per Anna. libero.it

Cristiana Capotondi parla del padre di sua figlia: Non stiamo più insieme, ma è molto presentePer la prima volta, Cristiana Capotondi si sbottona sulla sua maternità e sul legame con l'ex compagno, da sempre rimasto nell'ombra: Mia figlia ... fanpage.it