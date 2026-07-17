Cristiana Capotondi ha commentato di aver avuto sua figlia a 42 anni, sottolineando di essere pronta nonostante le difficoltà. Ha aggiunto che il padre di Anna non è più con lei, ma rimane molto presente nella vita della bambina. La cantante fa parte di una famiglia allargata composta da parenti, amici e la madre, scomparsa alcuni anni fa.

“Il padre di mia figlia ed io non siamo più legati, ma lui è molto presente. Anna ha una grande famiglia allargata, in cui ci sono i parenti, mia mamma purtroppo è mancata da qualche anno, le mie amiche e i miei amici. Ha molti riferimenti, alcuni non condividono con lei il sangue, ma bisogni e affetti “. Con queste parole Cristiana Capotondi affida a Vanity Fair una riflessione sulla sua vita privata e sulla gestione di una genitorialità non convenzionale. A quattro anni di distanza dal colpo di scena che nel settembre 2022 stupì il pubblico — quando l’attrice annunciò contemporaneamente la nascita della figlia Anna, la rottura definitiva... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avrei potuto benissimo fare la madre a 20 anni, o a 35, ma non è capitato. Ho avuto Anna a 42 anni, certo è faticoso ma ero pronta. Suo padre? Non stiamo più insieme ma lui è molto presente”: così Cristiana Capotondi

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Cristiana Capotondi parla del padre di sua figlia: “Non stiamo più insieme, ma è molto presente”Cristiana Capotondi ha rivelato che il padre di sua figlia non vive più con lei, ma è molto presente nella vita della bambina.

Cristiana Capotondi: «Il padre di mia figlia e io non siamo più insieme, ma Anna ha una grande famiglia allargata. Sono diventata madre a 42 anni, ed era il momento giusto per me»A quattro anni dalla nascita della figlia, l’attrice ha spiegato che non vive più con il padre, ma lui è molto presente nella vita della bambina.

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