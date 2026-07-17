Ho cantato sempre come se fosse l’ultimo concerto Io ci sarei morto su quei palchi piuttosto che dare meno del 100% | Tiziano Ferro e il post dopo la fine del tour

Tiziano Ferro ha commentato la fine del suo tour, affermando di aver sempre dato il massimo in ogni esibizione, considerando ogni concerto come l’ultimo. Ha dichiarato di essere disposto a morire sul palco piuttosto che ridurre l’impegno. In un messaggio successivo, ha detto di avere molte parole da condividere e di non sentirsi privo di parole, a differenza di quanto spesso si sente in situazioni simili.

“Spesso si iniziano discorsi simili dicendo cose come: ‘Ci sarebbe tanto da dire, ma non saprei da dove partire. Mi mancano le parole’. Non è questo il caso, di parole ne ho e tante “. Comincia così il lungo post con cui Tiziano Ferro ha salutato il suo tour STADI26. Un successo che, al netto di qualche sterile polemica nata sui social dopo le prime date sulla base di un singolo frame diventato virale, ha confermato ancora una volta la forza del suo rapporto con il pubblico. Non serve tornare su critiche che il palco e la risposta degli spettatori hanno già ampiamente smentito. “È stato un onore interfacciarmi con un pubblico così attento, severo, appassionato, vero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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