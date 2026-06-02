Sabato 30 maggio 2026, allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro si è svolto un concerto di Tiziano Ferro, atteso da tre anni. Sul web sono stati diffusi video dell’evento e molti utenti hanno commentato con insulti e body shaming, criticando l’aspetto fisico dell’artista. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, mentre i video sono diventati oggetto di discussione sui social network.

Sabato 30 maggio 2026, lo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro ha vibrato sotto il peso di tre anni di attesa. La data zero del tour Stadi26 di Tiziano Ferro ha segnato il ritorno dell’artista di Latina sui palchi italiani, un evento che celebra un traguardo importante: venticinque anni di carriera iniziata nel 2001 con Rosso relativo e quel Xdono che lo proiettò nell’olimpo del pop internazionale. Davanti a un pubblico arrivato da ogni angolo d’Italia e persino dal Messico, Ferro si è presentato in quello che molti hanno definito uno stato di grazia. Trentadue brani in scaletta, estratti dai suoi album storici come 111, Nessuno è solo e L’amore è una cosa semplice, alternati al nuovo singolo Cuore rotto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tiziano Ferro è irriconoscibile nei video del suo ultimo concerto: il web si è scatenato con insulti e body shaming

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Tiziano Ferro, Giorgia - SUPERSTAR

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