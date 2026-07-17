Heartstopper Forever la recensione | un ultimo capitolo che avrebbe meritato più tempo

Il film di Heartstopper Forever conclude la storia di Nick, Charlie e amici al termine del liceo. La pellicola segue il gruppo mentre si avvicinano alla fine delle scuole superiori, chiudendo le tre stagioni precedenti. La durata del film è di circa due ore e mezza, ma alcuni fan hanno ritenuto che avrebbe meritato più tempo per sviluppare meglio alcuni aspetti della trama. La produzione è stata distribuita nelle sale di alcuni paesi e online in altri.

Dopo tre stagioni, Heartstopper arriva alla sua conclusione con un film che accompagna Nick, Charlie e il loro gruppo di amici verso la fine del liceo. Heartstopper Forever non cerca di replicare l’entusiasmo dei primi innamoramenti, né di costruire un’ultima grande crisi artificiale. Preferisce, invece, raccontare qualcosa di più difficile: il momento in cui una relazione deve cambiare per non finire. Il tono è inevitabilmente più malinconico rispetto alla serie: i protagonisti sono ormai cresciuti e il futuro comincia a chiedere che i ragazzi prendano decisioni concrete. Il film è genuino e sincero come lo show ci aveva abituati e chiude con affetto il percorso dei suoi personaggi, anche se la durata ridotta (nemmeno due ore) costringe inevitabilmente alcune storie secondarie a restare sullo sfondo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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