Thuram ha giocato solo pochi minuti nell'ultima partita del Mondiale della Francia di Deschamps. La sua esclusione dal campo ha suscitato discussioni tra i tifosi. La selezione nazionale ha terminato il torneo senza ulteriori apparizioni del giocatore. La decisione di non impiegarlo più a lungo ha alimentato le critiche sulla gestione della rosa. La squadra ha concluso il percorso mondiale senza altre presenze di Thuram in campo.

di Stefano Cori Thuram ha chiuso il suo Mondiale con pochissimi minuti giocati, probabilmente avrebbe meritato più opportunità. Nella serata di ieri si è chiuso il cammino Mondiale della Francia di Didier Deschamps. In semifinale, in quel di Dallas, ha avuto la meglio la Spagna grazie alle reti di Oyarzabal e Pedro Porro. Ad abbandonare la Coppa del Mondo anche Marcus Thuram! L’attaccante dell’Inter però, anche a causa di qualche problemino fisico, non è stato considerato dal commissario tecnico francese. Per lui c’è stato spazio solamente per due minuti nella gara della fase a gironi contro l’Iran. Ma meritava veramente così poca... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram non considerato, la scelta di Deschamps fa discutere: avrebbe meritato più spazio?

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